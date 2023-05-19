В Тамбове осудили наркозакладчика, сдавшего несколько своих «коллег»

В интернете появился магазин для торговли запрещенными веществами в Тамбовской и Ивановской областях. Тамбовчанин вступил в состав банды наркоторговцев, прошел обучение и инструктаж у «кадровиков» преступного сообщества и получил должность «раскладчика». Проработать мужчине удалось всего два месяца, после он был задержан.

- При расследовании уголовного дела он принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и, благодаря представленной им информации, задержаны несколько лиц, выполнявших обязанности «раскладчиков», в размещенных ими тайниках изъяты наркотические средства в значительных и крупных размерах, возбуждены 12 уголовных дел, - рассказали в Тамбовском областном суде.

В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину. Октябрьский районный суд Тамбова назначил ему наказание в виде 5 лет колонии строго режима.

Суд апелляционной инстанции с назначенным наказанием согласился.