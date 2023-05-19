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НовостиПроисшествия19 мая 2023 6:30

Мичуринского полицейского подозревают в том, что он помог скрыть имущество обвиняемого от взыскания

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого
Марина МАКОВЛЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области по материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий должностным лицом МО МВД России «Мичуринский».

По версии следствия, в производстве отдела находилось уголовное дело о мошенничестве. У одного из обвиняемых изъяли автомобиль марки «BMW X6», на который судом был наложен арест. Машина находила на закрытой стоянке отдела полиции.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области один из сотрудников отдела полиции не направил сведения о запрете регистрационных действий в ГИБДД. За вознаграждение от фигуранта он незаконно разрешил выезд машины со стоянки в другой субъект для переоформления права собственности на него. Это позволило скрыть имущество фигуранта от взыскания для возмещения ущерба потерпевшей стороне.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.