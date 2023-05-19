В Тамбове заканчивают высадку крупномеров

В городе появились почти 3 тысячи зеленых насаждений Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На следующей неделе в городе планируют завершить весеннюю высадку крупномеров на улицах Тамбова. 18 мая сотрудники зеленхоза работали на Энгельса, а также на Моршанском шоссе. Здесь весной пришлось удалить достаточно большое количество карантинных ясеней, на их место высадили пирамидальные тополя высотой более трех метров.

Эти деревья не только быстро растут и неприхотливы в уходе, но и способны очищать воздух даже без листьев. А главное, что они не дают никакого пуха и не страшны для аллергиков. Всего на Моршанском шоссе их будет 135, половину уже высадили.

19 мая высадку крупномеров проведут на Астраханской. Здесь появятся около 90 лип, а также 70 кленов и рябин. Уже высадили деревья в Пионерском и Ленинском скверах, в скверах на Полынковской и Киквидзе, на Набережной, Мичуринской, бул. Энтузиастов, Советской (от Динамо до М. Горького) и других улицах.

- Достаточно большой объем деревьев и кустарников высажен во дворах города, где также приходилось удалять аварийные деревья. Им на смену пришли клены, рябины, дубы, ивы, боярышник, форзиция, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Всего этой весной зеленый каркас города будет укреплен 2,8 тыс. новых деревьев и кустарников, почти 500 из которых - крупномеры. Осенью высадка продолжится.