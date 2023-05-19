В Тамбове стартует ремонт теплосети на ул. Куйбышева

В ближайшие дни компания теплоэнергетики приступят к реконструкции участка распределительной сети на улице Куйбышева. Будет заменено почти 300 метров трубопровода, что позволит повысить надежность теплоснабжения семи многоквартирных домов в этой части города. Минувший отопительный сезон подтвердил острую необходимость в этих работах.

В прошлом году теплоэнергетики заменили участок теплосети на перекрестке Куйбышева и Советской. Изначально эти работы стояли в плане на 2023 год, но из-за ремонта дорожного полотна на Советской инвестпрограмму скорректировали и отремонтировали этот участок на год раньше. Это позволило избежать вскрытия нового асфальта после ремонта Советской.

- Дорогу по Куйбышева ремонтировали не так давно, асфальт там в удовлетворительном состоянии, но и отказываться от ремонта аварийной сети тоже нельзя, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова. – После проведенных работ дорогу полностью восстановят. Подрядчик отремонтирует дорогу не большими картами-«заплатками», а снимет существующий слой асфальтобетона, уложит новый, плавно сомкнув его с покрытием на Куйбышева и на Советской.

Теплоэнергетикам поручено до 9 июня завершить первый этап ремонта участка теплосети на Куйбышева со стороны ДС «Кристалл». На это время проезд автомобилистов по этой улице будет ограничен. После Дня города работы продолжатся на противоположной стороне - от Советской до Куйбышева, 10.