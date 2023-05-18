В Тамбове по факту кражи банкомата из торгового центра возбуждено уголовное дело

Мужчины орудовали смело и даже предусмотрительно принесли с собой тележку

Следственный отдел УМВД России по городу Тамбову возбудил уголовное дело о краже по факту кражи банкомата из здания торгового центра «Браво Сити».

- В настоящее время сотрудниками тамбовской полиции производятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установления лиц, причастных к его совершению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Напомним, ночью 16 мая четверо преступников проникли в здание торгового центра, сорвали с креплений и вынесли банкомат, в котором находилось более 5 млн рублей. Дерзкое преступление попало на камеры видеонаблюдения. Сам аппарат позже был обнаружен в пригороде, уже опустошенным.