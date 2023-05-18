Росгвардейцы задержали тамбочанина за кражу из супермаркета

Сотрудники вневедомственной охраны города Тамбова задержали в супермаркете на улице Советской 21-летнего мужчину. Правохранителей вызвал персонал торговой точки, потому что посетитель пытался вынести неоплаченный товар и ранее неоднократно совершал кражи в этом магазине .

- При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в оперативном розыске за ранее совершенные преступления, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.