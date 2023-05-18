На Рассказовском шоссе Тамбова авто въехало в остановившуюся на светофоре иномарку

Водитель не соблюдал дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала водитель иномарки, произошла 17 мая в 15 часов 40 минут в районе остановки общественного транспорта «Спортивная» расположенной по Рассказовскому шоссе города Тамбова. 34-летний водитель «Лада Гранта» не соблюдал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля «Kiа Rio», за рулем которого была 51-летняя женщина и врезался в эту машину, когда она остановилась на регулируемом пешеходном переходе.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта» не пострадал, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «Kia Rio» на месте осмотрели медики бригады скорой помощи.

В декабре минувшего года сотрудниками уголовного розыска МОМВД России «Моршанский» в Моршанске был задержан 29-летний житель города Чебоксары, подозреваемый в серии фактов телефонного мошенничества. Оперативники установили его причастность к трем преступлениям, жертвами которых стали моршанские