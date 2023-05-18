В Тамбове задержаны трое мужчин по подозрению в торговле наркотиками

Наркополицейские выявили несколько фактов незаконного оборота наркотиков в Тамбове. На ул. Верховой оперативники обнаружили и изъяли 1,63 грамма героина, который спрятал в тайнике для дальнейшей продажи 35-летний безработный мужчина. Полицейские устанавливают, успел ли подозреваемый сделать еще «закладки».

У одного из тамбовских гаражей полицейские задержали 34-летнего мужчину. В гараже у него обнаружено 15 грамм высушенной марихуаны и 3 растения конопли. Еще 3 грамма марихуаны и 10 граммов гашиша нашли у мужчины дома. Подозреваемый сознался, что незаконно сбыл почти 10 грамм марихуаны.

- Еще один факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков был раскрыт наркополицейскими. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 27-летний тамбовчанин с целью дальнейшего сбыта на ул. Московской областного центра разместил тайник с «закладкой». Полицейские изъяли 0,47 грамма наркотического средства "N-метилэфедрон", - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.