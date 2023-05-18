Жители Летки в Тамбове смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Чтобы защитить своих питомцев, не надо ехать далеко

В Тамбове проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Работа организована департаментом ветеринарии и Тамбовской городской станцией по борьбе с болезнями животных. Мобильные группы проводят иммунизацию на удобных для горожан площадках.

Так, 18 мая с 17.00 до 18.00 привить своих кошек и собак жители Тамбова могут на улице Уральской, 85 и на Рубежном проезде, 16.

- Следующий выезд мобильных групп запланирован на 23 мая по адресу: Тамбов-4, 25 (за гипермаркетом «Магнит», Летка) и по адресу: ул. Воронежская, 134 с 17.00 до 18.00, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

График работы выездных ветбригад можно уточнить на официальном сайте Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных. Бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства проводят также все районные ветстанции.

Фото правительства Тамбовской области