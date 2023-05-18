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НовостиОбщество18 мая 2023 10:09

Жители Летки в Тамбове смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Мобильные ветбригады будут работать на нескольких улицах областного центра
Марина МАКОВЛЕВА
Чтобы защитить своих питомцев, не надо ехать далеко

Чтобы защитить своих питомцев, не надо ехать далеко

В Тамбове проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Работа организована департаментом ветеринарии и Тамбовской городской станцией по борьбе с болезнями животных. Мобильные группы проводят иммунизацию на удобных для горожан площадках.

Так, 18 мая с 17.00 до 18.00 привить своих кошек и собак жители Тамбова могут на улице Уральской, 85 и на Рубежном проезде, 16.

- Следующий выезд мобильных групп запланирован на 23 мая по адресу: Тамбов-4, 25 (за гипермаркетом «Магнит», Летка) и по адресу: ул. Воронежская, 134 с 17.00 до 18.00, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

График работы выездных ветбригад можно уточнить на официальном сайте Тамбовской городской станции по борьбе с болезнями животных. Бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства проводят также все районные ветстанции.

Фото правительства Тамбовской области