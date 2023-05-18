Тамбовчанин на «УАЗ Patriot» протаранил учебный автомобиль

В ДТП пострадали двое Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получили травмы два человека, произошло 17 мая в 11 часов 10 минут в районе дома №88 по улице Магистральной города Тамбова. 32-летний водител «УАЗ Patriot» нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и протаранил припаркованный у края проезжей части учебный автомобиль «Kia Rio», под управлением 50-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Kia Rio» и его 38-летняя пассажирка на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.