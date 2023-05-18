Прокуратура Пичаевского района через суд обязала местные власти устранить несанкционированную свалку

Прокуратура Пичаевского района проверила исполнение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. При этом было выявлено, что на ул. Школьная села Байловка 2-я находится несанкционированная свалка. Местная же администрация не спешит ее ликвидировать.

- Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, - подчеркнули в прокуратуре Пичаевского района.

Прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать местное руководство устранить свалку. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.