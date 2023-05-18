Директора мичуринской школы оштрафовали за травму ученицы

Прокуратура Мичуринска провела проверку по факту получения травмы - ушиба голеностопного сустава в виде растяжения связок - в марте этого года малолетней ученицей во время проведения выездного мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня.

Установлено, что директор школы эффективных и своевременных мер, направленных на безопасное пребывание в образовательной организации, профилактику несчастных случаев с обучающимися во время проведения выездного мероприятия внеурочного цикла не предпринималось, как и других мероприятий (проведение административного совещания по вопросам профилактики детского травматизма на уроках, проведение индивидуальных консультаций учащихся и т.д.) способных, в том числе, предотвратить произошедшее не проводилось, чем были нарушены требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

- По данным фактам в отношении директора школы прокурор Мичуринска возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения судом назначен административный штраф.