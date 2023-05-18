В Тамбовской области при столкновении двух машин пострадала женщина

Госпитализация никому не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 23-летняя женщина, произоша 17 мая в 8 часов 20 минут в районе дома №76 «А» по улице Трудовая рабочего поселка Токаревка. Женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ-2170», поворачивая налево не предоставила преимущество в движении и столкнулась с движущимся навстречу «Kia Rio», под управлением 43-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Kia Rio» не пострадала, водителя «ВАЗ- 2170» на месте осмотрели медики бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.