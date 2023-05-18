Тамбовчанин пытался угнать две машины

17 мая в рассказовскую полицию поступило сообщение владельца двух машин о том, что его транспорт, припаркованный на улице Горького села Саюкино, кто-то повредил. Сотрудники уголовного розыска выявили, что накануне, около полуночи, к стоявшим возле дома «Ладе Приоре» и ВАЗ-2110 подошел мужчина и по очереди вскрывая их дверцы отверткой, проникал в салон. Однако обе попытки совершить угон машин оказались неудачными. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали 23-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В салонах автомобилей криминалисты обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев на руле, совпавших с отпечатками подозреваемого.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.- Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо возмещения стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)». Наказание в этом случае – штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, подозреваемый совершил кражу денег из салона одного из автомобилей и будет привлекаться к ответственности по ст. 158 УК РФ «Кража».