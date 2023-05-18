Главам городов и районов Тамбовщины запретили без разрешения выезжать за пределы региона

Поездку нужно согласовать за три дня

В Тамбовской области внесли изменения в документы, которые регламентировали соблюдение мер безопасности, после того, как на территории региона, согласно Указу президента, установили повышенный уровень готовности. Это произошло в октябре 2022 года. Согласно местному нормативному акту, в рамках соблюдения Указа и для обеспечения безопасности в области запрещались полеты беспилотников без специального разрешения. Теперь документ дополняется пунктом, согласно которому главам городов и районов запрещается выезжать за пределы региона без согласования с главой области.

Как следует из документа, для того, чтобы получить разрешение на выезд, руководители муниципальных образований должны не позднее, чем за три дня до даты запланированной поездки, направить уведомление об этом на электронную почту управления по развитию местного самоуправления департамента внутренней политики правительства. Специалисты в течение суток должны передать просьбу на согласование и сообщить заявителю о результатах.

- Без согласования главы Тамбовской области выезд за пределы региона руководителям муниципальных образований и городских округов запрещен, - говорится в постановлении руководителя региона, подписанном 17 мая.