В Тамбове планируют установить памятник пограничникам

Памятник установят на средства спонсоров

В Тамбове собираются установить памятник пограничникам. Эскиз монумента после доработок представили членам Совета по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий при Гордуме. Возвести монумент планируется на улице Мичуринской, рядом с закладным камнем, который установили в минувшем году. Напомним, с инициативой об установлении памятника в городскую Думу обратились представители автономной некоммерческой организация «Пограничники Тамбовщины».

- Члены совета рекомендовали Тамбовской городской Думе рассмотреть вопрос о включении в перечень предложений о возведении (установлении) художественных объектов в Тамбове «Памятник Пограничникам», - сообщает Тамбовская городская Дума. - Стоит отметить, что возведен он будет за счет спонсорских средств.

Фото Тамбовской городской Думы