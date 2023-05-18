Несанкционированные свалки в Тамбовской области могут привести к распространению птичьего гриппа

Чайки могут передать вирус другим "сотрапезникам"

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям зафиксировано 12 несанкционированных свалок в Токаревском, Петровском, Знаменском, Сампурском и Тамбовском районах. Стихийные мусорки на землях сельскохозяйственного назначения не только вредят почвам и могут стать причиной пожаров, но и способствуют распространению опасных болезней.

На свалки устремляются чайки, распространяющие высокопатогенный грипп птиц среди диких и домашних особей. В мае 2023 года зафиксирован резкий рост гибели птиц семейства чайковых от этой болезни. Зарегистрированы 22 очага болезни в разных регионах России.

- Управление Россельхознадзора призывает органы исполнительной власти субъектов РФ незамедлительно приступить к ликвидации всех свалок на землях сельскохозяйственного назначения в зонах ответственности, - сообщили в ведомстве.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям