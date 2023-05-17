В Тамбовской области сельхозпредприятие обработало химикатами посевы вблизи реки Битюг

В управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступила информация о распашке прибрежной защитной полосы реки Битюг в Мордовском районе. Более того, культуры, высаженные рядом с рекой, обрабатываются химикатами.

Проверка на месте позволила установить, что земельный участок используется по назначению и на нем проведена вспашка. Однако, часть данного земельного участка находится в водоохраной зоне реки Битюг.

Как рассказали в тамбовском Россельхознадзоре, материал проверки был направлен в прокуратуру Тамбовской области. Владельцу сельхозугодий объявлено предостережение.