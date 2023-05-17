Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 15:10

В Тамбовской области сельхозпредприятие обработало химикатами посевы вблизи реки Битюг

Россельхознадзор направил материалы проверки в региональную прокуратуру
Марина МАКОВЛЕВА

В управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступила информация о распашке прибрежной защитной полосы реки Битюг в Мордовском районе. Более того, культуры, высаженные рядом с рекой, обрабатываются химикатами.

Проверка на месте позволила установить, что земельный участок используется по назначению и на нем проведена вспашка. Однако, часть данного земельного участка находится в водоохраной зоне реки Битюг.

Как рассказали в тамбовском Россельхознадзоре, материал проверки был направлен в прокуратуру Тамбовской области. Владельцу сельхозугодий объявлено предостережение.