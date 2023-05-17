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НовостиОбщество17 мая 2023 14:29

В Котовске водозаборная скважина не работала из-за бездействия администрации

Прокуратура через суд обязала передать объект в эксплуатацию
Марина МАКОВЛЕВА
Объект был готов к работе, но не работал

Объект был готов к работе, но не работал

Прокуратура Котовска проверила соблюдение законодательства при реализации федерального проекта «Чистая вода». Проверка показала определенные нарушения.

- В конце декабря 2021 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию водозаборной скважины по ул. Строительная города Котовска. Однако из-за бездействия местной администрации объект эксплуатирующей организации передан не был, фактическая эксплуатация скважины не осуществлялась, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Требования прокурора удовлетворены. Суд обязал городские власти передать водозаборную скважину эксплуатирующей организации по договору аренды или по концессионному соглашению.

Фото прокуратуры города Котовска