В Котовске водозаборная скважина не работала из-за бездействия администрации

Объект был готов к работе, но не работал

Прокуратура Котовска проверила соблюдение законодательства при реализации федерального проекта «Чистая вода». Проверка показала определенные нарушения.

- В конце декабря 2021 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию водозаборной скважины по ул. Строительная города Котовска. Однако из-за бездействия местной администрации объект эксплуатирующей организации передан не был, фактическая эксплуатация скважины не осуществлялась, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Требования прокурора удовлетворены. Суд обязал городские власти передать водозаборную скважину эксплуатирующей организации по договору аренды или по концессионному соглашению.

Фото прокуратуры города Котовска