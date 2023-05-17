Глава города Мичуринска привлечен к ответственности за нарушения при освоении бюджетных средств

Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области и администрация Мичуринска заключили соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на строительство водозаборных узлов. Размер субсидий составил 20 млн рублей. Муниципалитет обязался построить на эти средства водозаборные узлы в ПТУ-37 и учхозе Роща.

Были заключены 2 муниципальных контракта на строительство, подрядчик подготовил и согласовал с заказчиком акты о приемке выполненных работ, которые были полностью оплачены.

Однако прокурорская проверка обнаружила многочисленные нарушения.

Подрядчик не представил ряд документов – в том числе о качестве стройматериалов. В строительстве использовались материалы и способы, не предусмотренные проектом. Не проводились гидравлические испытания узла в учхозе Роща. Не были получены заключения о соответствии объекта и разрешение на его ввод в эксплуатацию.

- За допущенные нарушения бюджетного законодательства при освоении денежных средств по постановлениям прокурора глава города Мичуринска привлечен к административной ответственности. Кроме того, в настоящее время по материалам проверок прокуратуры возбуждены и расследуются два уголовных дела в отношении должностных лиц администрации города Мичуринска, подозреваемых в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, подозреваемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.