В Тамбове зарегистрировали рождение «юбилейного» ребенка

Родители малыша зарегистрировали его дистанционно

В управлении ЗАГС администрации города Тамбова зарегистрировали тысячное рождение ребенка. «Юбилейный» младенец оказался мальчиком, его назвали Мирославом. Он родился в семье Дмитрия и Валентины Шароновых накануне Дня Победы.

- Родители выбрали новый формат регистрации рождения через портал Госуслуг в системе «Суперсервис». Принцип его работы достаточно прост: после оформления в роддоме электронной справки о рождении, которая поступает в личный кабинет на портале, родители там же заполняют заявление, где указывают имя ребенка и его другие данные. Затем в едином государственном реестре формируется цифровая запись о рождении, - пояснили в администрации города Тамбова.

С декабря прошлого года через суперсервис подали заявление дистанционно родители 380 детей.

Фото администрации города Тамбова