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НовостиПроисшествия17 мая 2023 10:19

Из торгового центра Тамбова украли банкомат с 5,4 миллиона рублей

Преступников разыскивают полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Банкомат нашли опустошенным в Тамбовском районе

Банкомат нашли опустошенным в Тамбовском районе

Ночью 16 мая из ТЦ «Карусель» четверо, пока неизвестных преступников, похитили банкомат. Все происходящее в торговом центре попало на камеры видеонаблюдения. Четверо в масках с немалыми усилиями сорвали банкомат ВТБ с креплений и, погрузив его на тележку, вывезли на улицу. Там банкомат погрузили в автомобиль, после чего воры скрылись.

Пропажу спустя несколько часов обнаружил охранник ТЦ, он же вызвал на место полицию. Через некоторое время пустой банкомат нашли в Тамбовском районе. Преступников разыскивают полицейские.