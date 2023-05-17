Из торгового центра Тамбова украли банкомат с 5,4 миллиона рублей

Банкомат нашли опустошенным в Тамбовском районе

Ночью 16 мая из ТЦ «Карусель» четверо, пока неизвестных преступников, похитили банкомат. Все происходящее в торговом центре попало на камеры видеонаблюдения. Четверо в масках с немалыми усилиями сорвали банкомат ВТБ с креплений и, погрузив его на тележку, вывезли на улицу. Там банкомат погрузили в автомобиль, после чего воры скрылись.

Пропажу спустя несколько часов обнаружил охранник ТЦ, он же вызвал на место полицию. Через некоторое время пустой банкомат нашли в Тамбовском районе. Преступников разыскивают полицейские.