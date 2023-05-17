В Тамбовской области пройдет фестиваль «Кадетская симфония»

Фестиваль продлится 5 дней Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Уварово 25 мая стартует XI Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония». В этот день пройдёт торжественное открытие и парад кадетских корпусов в сопровождении Губернаторского оркестра и военного духового оркестра Тамбовского гарнизона. Начало парадного шествия – в 19 часов.

География фестиваля очень обширная: Вологда, Мурманск, Пермь, Саратов, Старый Оскол, Тамбов. Также впервые в этом году участниками фестиваля станут делегации из Донецка и Луганска.

В этом году фестиваль посвящён 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова.

- В течение пяти фестивальных дней кадеты посетят исторические места, станут участниками военно-патриотических акций и соревнований, культурных мероприятий, а также представят свои лучшие творческие номера, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Традиционно каждый день фестиваля будет очень насыщенным как для кадет, так и для зрителей.