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НовостиПроисшествия18 мая 2023 5:58

На трассе «Тамбов-Котовск» в аварию попали два отечественных авто

Пострадавшую женщину медики осмотрели на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пожилую женщину осмотрели на месте

Пожилую женщину осмотрели на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 16 мая в 17 часов 25 минут на 8 километре автодороги «Тамбов-Котовск». 74-летняя женщина управляя «ВАЗ-21102» нарушила правила и, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21214».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Ваз-21102» на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.