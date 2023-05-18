На трассе «Тамбов-Котовск» в аварию попали два отечественных авто

Пожилую женщину осмотрели на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 16 мая в 17 часов 25 минут на 8 километре автодороги «Тамбов-Котовск». 74-летняя женщина управляя «ВАЗ-21102» нарушила правила и, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21214».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Ваз-21102» на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.