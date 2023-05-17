Тамбовчанин за рулем иномарки столкнулся с ВАЗ

Пострадавшую отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы женщина, произошла 16 мая в 15 часов 20 минут на улице Тамбовской около дома №10 «В» рабочего посёлка Токаревка. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Kia Ceed» поворачивая налево не предоставил преимущество в движении «ВАЗ 21074», за рулем которого был 18-летний водитель.

- В результате аварии 64-летнюю пассажирку отечественного автомобиля на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Токаревскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.