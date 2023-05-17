В Тамбовской области мужчина и женщина попались на незаконной торговле алкоголем

Злоумышленники реализовали более 20 литров алкоголя Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию поступило сообщение о незаконной торговле вино-водочными изделиями в селе Платоновка Рассказовского района. Участковый уполномоченный полиции выявил, что 54-летняя жительница одного из домов на улице Лесной незаконно продает алкоголь. Всего она продала 11 литров спиртных напитков.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, подозреваемая дала признательные показания. Алкогольные напитки изъяты.

Аналогичное нарушение выявили сотрудники подразделения экономической безопасности МОМВД «Уваровский». 68-летний мужчина продавал спиртное у себя дома. Всего он продал 10 литров алкоголя.

Возбуждены уголовные дела. Виновным может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции. За повторное нарушение можно получить до года исправительных работ.