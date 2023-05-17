Для второго тамбовского кванториума закуплено оборудование стоимостью более 21 млн рублей

В кванториуме оборудуют площадки по шести направлениям обучения

С нового учебного года в тамбовском лицее №29 начнет работу второй школьный технопарк «Кванториум». Он разместится в обновленном корпусе лицея на ул. С. Разина и займет площадь около 300 кв. м.

- Здесь оборудуют площадки по шести направлениям обучения: «Биоквантум», «Химическая лаборатория», «Физическая лаборатория», «Информатика/Робоквантум», «Информатика/Физика» и «Хайтек», - рассказали в администрации города Тамбова.

Для этого в технопарк закупили оборудование на 21 млн рублей. В том числе - образовательные конструкторы и наборы по механике, мехатронике и робототехнике. По утрам здесь будут проходить обычные уроки, а после обеда технопарк станет площадкой дополнительного образования.

Фото администрации города Тамбова