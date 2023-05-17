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НовостиОбщество17 мая 2023 8:09

В день памяти Николая Чудотворца тамбовчане смогут добраться в Мамонтову пустынь на специальных автобусах

22 мая рейсы в Сосновский район начинают работу с 7 часов утра
Марина МАКОВЛЕВА
Для удобства паломников автобусы будут пущены утром и в обед

Для удобства паломников автобусы будут пущены утром и в обед

22 мая в Мамонтовой пустыни в Сосновском районе пройдут торжества в честь Дня памяти Святителя Николая Чудотворца. Для удобства паломников в этот день будет организовано специальное автобусное сообщение.

- Желающие смогут добраться до места проведения праздника на автобусах, которые будут отправляться из Тамбова от Спасо-Преображенского кафедрального собора (Соборная площадь) с 7 до 8 часов утра. После окончания праздника из Мамонтовой пустыни обратно можно будет уехать с 12 до 13 часов. Стоимость проезда в оба конца для одного пассажира составит 350 рублей, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области