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НовостиОбщество17 мая 2023 7:29

Уровень Цны в Тамбове поднялся до обычных значений

Ремонт плотины начнется в июне
Марина МАКОВЛЕВА
Новая плотина обойдется в 323 млн рублей

Новая плотина обойдется в 323 млн рублей

Уровень воды на Цне в Тамбове достиг средних многолетних значений в летний период. На показателях положительно сказалось сооружение временной перемычки. Этого достаточно, чтобы тамбовчане смогли искупаться и прокатиться на водном транспорте. Летом, в жару, уровень воды планируется поднять еще на 15 см.

- Временная перемычка - объект не капитальный, его нельзя перегружать. Поэтому уровень воды восстанавливают поэтапно, - подчеркнули в правительстве Тамбовской области.

Капитальный ремонт плотины планируется начать во второй декаде июня и завершить к ноябрю 2025 года. Из федерального бюджета на это выделено 323 млн рублей.

Фото правительства Тамбовской области