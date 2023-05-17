Тамбовчанин получил год ограничения свободы за хранение 11 патронов

В Рассказовском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года в одном из сел Рассказовского района во время досмотра мужчины сотрудники полиции обнаружили 11 патронов образца 1974 года к автомату Калашникова, пригодных для производства выстрела, которые тот незаконно хранил при себе. В судебном заседании подсудимый вину признал.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Кроме того ему нельзя менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, а также возложена обязанность являться регистрацию с регулярностью 1 один раз в месяц. Приговор суда в законную силу не вступил.