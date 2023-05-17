Тамбовчанка отсудила 100 тысяч рублей за падение дочери на льду

Прокуратура Сампурского района провела проверку по обращению матери несовершеннолетней, которая поскользнулась на льду. Установлено, что в январе этого года 11-летняя девочка поскользнулась на покрытой льдом автодороге по ул. Мира с. Сампур, упала и получила травму в виде перелома верхней трети левого плеча.

В случившемся посчитали виновными чиновников администрации Сампурского района, которые ненадлежащим образом содержали дорогу.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

- Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Судебное решение не вступило в законную силу.