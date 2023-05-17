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НовостиОбщество17 мая 2023 6:49

В Тамбов прибудет частица мощей блаженной Матроны Московской

Поклониться святыне можно будет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Марина МАКОВЛЕВА
Ковчег с частицей мощей пробудет в Тамбове до 11 июня

Ковчег с частицей мощей пробудет в Тамбове до 11 июня

26 мая в 8.00 на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора Тамбова состоится торжественная встреча ковчега с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

- Святыня будет доставлена на Тамбовскую землю по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках духовно-просветительской программы «Ритмы веры», - рассказали в Тамбовской епархии.

Молебны с чтением акафиста блаженной Матроне Московской будут совершаться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе ежедневно в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

В Тамбове святыня пробудет до 11 июня.

Фото Тамбовской епархии