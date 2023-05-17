Мужчина, едва не зарезавший напарника в цеху, отправится в колонию строгого режима

Заместитель прокурора Тамбовской области Сергей Долгих поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Воронежской области. Мужчину признали виновным в покушении на убийство.

- Бригада работников завода по производству замороженных овощей и ягод осуществляла переработку свежих овощей. В процессе деятельности один из работников разозлившись на своего напарника, который сделал ему замечание по поводу низкой интенсивности работы, нанес мужчине находящимся в руках ножом два удара в область грудной клетки, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Злоумышленника остановили очевидцы трагедии. 41-летний потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.