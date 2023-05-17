В Тамбовской области отремонтировали мост на 36 км дороги Моршанск – Пичаево

На объекте заменены конструктивные элементы, уложен новый асфальтобетон, организована система отвода талых вод

В Тамбовской области завершился ремонт моста на 36 км дороги Моршанск – Пичаево. К работам приступили в августе 2022 года, их стоимость составила около 102 млн рублей. В процессе ремонта заменены конструктивные элементы, уложен новый асфальтобетон, организована система отвода талых вод и гидроизоляция. Также сооружены тротуары, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

- Это первый объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ремонт которого закончили в этом году, - подчеркнули в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области