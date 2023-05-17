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НовостиОбщество17 мая 2023 6:14

В Тамбовской области отремонтировали мост на 36 км дороги Моршанск – Пичаево

Стоимость работ составила 102 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
На объекте заменены конструктивные элементы, уложен новый асфальтобетон, организована система отвода талых вод

На объекте заменены конструктивные элементы, уложен новый асфальтобетон, организована система отвода талых вод

В Тамбовской области завершился ремонт моста на 36 км дороги Моршанск – Пичаево. К работам приступили в августе 2022 года, их стоимость составила около 102 млн рублей. В процессе ремонта заменены конструктивные элементы, уложен новый асфальтобетон, организована система отвода талых вод и гидроизоляция. Также сооружены тротуары, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

- Это первый объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ремонт которого закончили в этом году, - подчеркнули в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области