Житель Уметского района напал с ножом на родственников

У мужчины давно накопились претензии к родственникам Фото: УМВД по Тамбовской области

42-летний житель села Березовка Уметского района зашел в гости к тете, бабушке и двоюродному брату, которые жили в том же селе. Нетрезвый мужчина с порога начал скандалить, так как у него давно накопились претензии к родне. Дойдя до точки кипения, мужчина набросился с ножом на свою 68-летнюю тетю, затем атаковал брата и 86-летнюю бабушку.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, вызвать «скорую» удалось 68-летней тете агрессора. У пострадавших обнаружены множественные ножевые ранения.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Выясняются все обстоятельства произошедшего.