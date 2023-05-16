В Сосновке будут судить за кражу химикатов трех работников агрохолдинга

Трое работников сельхозпредприятия в Сосновском районе украли агрохимикаты на сумму свыше 400 тысяч рублей. Похищенное злоумышленники спрятали в сарае на приусадебном участке. После того, как один из руководителей агрохолдинга обратился в полицию, причастных к хищению удалось выявить.

- Они признались в краже и показали место, где были спрятаны агрохимикаты для дальнейшей перепродажи, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенные химикаты возвращены на предприятие. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу.