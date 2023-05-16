В Тамбовской области передают дело торговца контрафактным табаком, у которого нашли больше 86 тысяч пачек сигарет

У мужчины изъяли крупную партию табака

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в преступлении по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2019-го по апрель 2021 года тамбовчанин приобрел и хранил в арендованных им нежилых помещениях с для дальнейшего сбыта больше 86 тысяч пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью около 7 миллионов рублей. Кроме того, он продавал фальсификат своему знакомому.

- Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области