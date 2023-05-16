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НовостиОбщество16 мая 2023 13:04

Тамбовчане получили диплом I степени на Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов

В финальном этапе участвовали 13 коллективов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Коллектив занимается при ДК "Знамя труда"

Коллектив занимается при ДК "Знамя труда"

13 мая в Воронеже подвели итоги Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов. За главный приз - гранты национального проекта «Культура» - боролись 13 фольклорных коллективов, оркестров народных инструментов, ансамблей народного танца и песни из Воронежской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Тверской, Тульской, Ярославской, а также Тамбовской областей. Наш регион представлял коллектив ДК «Знамя труда» «Тамбовский задор». На суд жюри артисты представили три музыкальные композиции: «По горкам по горам», «Кадриль» и «Свадебную польку». Артисты исполнили эти произведения на ложках, трещотках, балалайках, свистульках и других народных инструментах. По итогам творческого конкурса коллектив «Тамбовский задор» стал обладателем диплома I степени.

Тамбовчане исполнили несколько народных композиций

Тамбовчане исполнили несколько народных композиций