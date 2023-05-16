Тамбовчанин гвоздодером убил помощника по хозяйству

Орудием убийства стал гвоздодер Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Уметского района, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

3 февраля этого года во дворе дома по улице Кооперативной р.п. Умет обнаружили тело 40-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти. На следствии установили, что 1 февраля хозяин дома в ходе конфликта с мужчиной, который периодически проживал у него и помогал по хозяйству, нанес ему удар по голове гвоздодером, после чего тот ушел. Через день его тело было обнаружено неподалеку от дома, где все произошло.

- На период следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.