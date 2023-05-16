В Тамбове готовятся к пляжному сезону

Рабочие приводят в порядок 14 пляжей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В городском округе к предстоящему купальному сезону готовят 14 пляжей. Рабочие дирекции городского хозяйства ремонтируют оборудование, обновляют навесы, окрашивают лежаки и пляжные кабинки, косят траву. На каждое место отдыха завозят по 500 кубометров песка, выравнивают береговую часть, чтобы спуск к водоёмам был комфортным и безопасным. 16 мая такие работы проходят на «Эльдорадо». Официальный купальный сезон стартует в городском округе 1 июня.

К настоящему времени водолазы обследовали водные акватории каждого из пляжей и дали положительное заключение о готовности. Рабочие провели тщательную уборку береговой линии: собрали мусор, стекло, колеса, ракушки, большие камни и ветки. Пробы воды и песка будут направлены для исследования в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

- В этом году в число пляжей, которые мы обслуживаем, вошли зоны летнего отдыха в Бокино, Периксе и в районе СНТ «Эльдорадо». Здесь мы проводим традиционные подготовительные работы, устанавливаем спасательные вышки. К 25 мая планируем завершить все мероприятия, - рассказала начальник участка обслуживания мест массового отдыха Дирекции городского хозяйства Алла Порошина.