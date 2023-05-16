В Тамбове не будет света на 10 улицах

17 мая в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам.

Так, из-за ремонта трансформаторной подстанции с 14.00 до 16.00 отключат свет по ул. Ипподромная, д. 5-5Г.

Из-за ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. Карьерная, д. 44-123;

- ул. Придорожная, д. 42-86;

- ул. Суворовская, д. 1-16;

- ул. Камышникова, д. 1-16;

- ул. Нарышкина, д. 2-14;

- ул. Степная, д. 2-6;

- ул. Вольная, д. 1-5;

- ул. Славянская, д. 1-4;

- ул. Тургеневская, д. 1-3.

Из-за ремонта воздушной линии ВЛ-6 кВ персоналом ООО «Энергоинжиниринг» с 10.00 до 16.00 СНТ д. Перикса.