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НовостиОбщество16 мая 2023 11:34

В Токаревке аварийные деревья спилили только после вмешательства прокуратуры

На бездействие администрации пожаловалась жительница поселка
Марина МАКОВЛЕВА
Опасные деревья были устранены

Опасные деревья были устранены

По поручению прокурора Тамбовской области Александра Гулягина прокуратура Токаревского района рассмотрела обращение жительницы поселка Токаревка. Женщина пожаловалась на бездействие местной администрации, которая не спешит спиливать аварийные деревья.

- В ходе осмотра территории, прилегающей к местному сельскому дому культуры, установлено, что вблизи с социальным объектом расположены аварийные деревья, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей, - отметили в прокуратуре Токаревского района.

Главе администрации сельского поселения было внесено представление. Аварийные деревья удалены или опилены.

Фото прокуратуры Токаревского района