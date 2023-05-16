В Тамбовской области усилено лесное патрулирование для борьбы с пожарами

Нарушителей лесного законодательства и правил пожарной безопасности привлекут к ответственности

В Тамбовской области работники лесного хозяйства обновляют противопожарные минерализованные полосы, устанавливают шлагбаумы, стенды, обустраивают места отдыха.

- Проложено уже более 350 километров минерализованных полос. Подновление выполнено на участках, превышающих 8 тысяч километров. Проведены контролируемые выжигания сухой растительности на площади 390 гектаров. Такие меры помогут не допустить лесных пожаров и их распространения на территории области, - сообщают в правительстве Тамбовской области.

Для борьбы с пожарами лесхозы получили две пожарных автоцистерны и малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ-Фермер. Планируется приобретение еще одного комплекса.

Стоит отметить, сейчас в регионе усилено лесное патрулирование. Нарушителей лесного законодательства и правил пожарной безопасности могут оштрафовать.

Фото правительства Тамбовской области