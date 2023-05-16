В Мичуринске по решению суда отсыпали щебнем улицу Проводников

Теперь по дороге можно проехать без проблем

Еще в 2022 году прокуратура города Мичуринска провела проверку по обращению инвалида 1 группы о ненадлежащем содержании автомобильной дороги по ул. Проводников в Мичуринске.

- Установлено, что содержание автомобильной дороги администрацией города надлежащим образом не организованно, о чем свидетельствовало наличие колейности, отсутствие профиля дороги, приводящего к застою воды на проезжей части, - отмечают в прокуратуре Мичуринска.

В прошлом году одолеть улицу Проводников могли не все

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, требуя признать бездействие местного руководства незаконным и обязать его привести автомобильную дорогу в порядок. Мичуринский городской суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Решение суда было исполнено в мае 2023 года.

Фото прокуратуры города Мичуринска