Тамбовчанин дважды незаконно подключился к газу

В Уваровской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2021 года житель города Уварово самовольно подключился к газопроводу, за что его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ в виде штрафа.

В ноябре 2022 года обвиняемый вновь самовольно подключился к газопроводу и теперь ему грозит уже уголовное наказание.

- После вручения копии обвинительного акта уголовное дело направлено в Уваровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.