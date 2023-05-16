Тамбовчанин, находящийся в федеральном розыске, попался на краже мебели

В дежурную часть отдела полиции Тамбова обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила о краже мебели, причем подозревала в краже собственного сына, ранее неоднократно судимого за кражи и мошенничества.

- Участковый уполномоченный полиции Сергей Морозов установил место жительства возможного подозреваемого, однако там молодой человек не появлялся. Более того, подозреваемый находился в федеральном розыске за ГУ МВД России по Краснодарскому краю по подозрению в совершении ряда фактов мошенничества, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

На юге молодой человек отметился тем, что набрал инструменты напрокат, продал их и присвоил деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Тамбовский участковый стал проверять места возможного появления мужчины и вскоре обнаружил похожего парня. Это действительно был разыскиваемый 24-летний тамбовчанин. В настоящее время отрабатывается причастность молодого человека к ряду других преступлений, совершенных в Тамбове.