Юных тамбовчан приглашают на бесплатные курсы по программированию и робототехнике

Занятия стартуют с 29 мая Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Тамбовский технопарк «Кванториум» приглашает подростков на бесплатные интенсивы по программированию и робототехнике. Они пройдут в рамках проекта «Инженерные каникулы». Ребята от 10 до 17 лет могут записаться на занятия по нескольким направлениям: робототехника, изучение программ для создания трехмерной компьютерной графики, автоматизированного проектирования, по разработке игр.

- На «Мобилографии» подростки узнают о технических и эстетических аспектах фотографии на мобильном устройстве, правильном выборе настроек, обработке изображении и композиции кадра. Не менее интересным для тех, кто любит собирать модели, станет интенсив «Макетирование старинного фортификационного сооружения». Обучение здесь проходит в четыре этапа,- отмечают в тамбовском кванториуме.

Занятия проходят бесплатно ежедневно в будние дни c 13 часов до 16 часов 30 минут. Первая неделя интенсивов стартует 29 мая.

Для записи необходимо обратиться в детский технопарк «Кванториум-Тамбов» (ул. Державинская 10, телефон: 72-13-71 ). С собой нужно иметь: паспорт одного из родителей (законных представителей),свидетельство о рождении ребенка, номер сертификата ПФДО.