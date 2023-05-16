С 15 мая начал курсировать поезд «Умет-Тамбов»

Поезд начал работу Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

С 15 мая начал работу пригородный поезд № 6645 сообщением Умет-Тамбов-1. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно прибывать в областной центр к началу работы медицинских, социальных и учебных организаций. Так, со станции Умет поезд отправляется утром в 5 часов 7 минут, а в Тамбов он прибывает в 7 часов 47 минут.

- Отметим, что пригородный поезд на этом маршруте организован после обращения местных жителей с соответствующей просьбой, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.