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НовостиОбщество16 мая 2023 8:50

Тамбовчанин задолжал по алиментам 67 тысяч рублей и чуть не расстался с машиной

Приставы вынудили мужчину перечислить деньги на содержание годовалого сына
Марина МАКОВЛЕВА

В Мичуринское районное отделение судебных приставов поступил документ о взыскании алиментов с 33-летнего мужчины. По решению суда он обязан ежемесячно выплачивать на содержание годовалого сына половину прожиточного минимума по Москве, что составляет 9385 рублей.

- Поскольку отец перечислял алиментные платежи не в полном объеме, у него образовалась задолженность на сумму 67 тысяч рублей. Установив, что должнику на праве собственности принадлежит легковой автомобиль Kia Rio, сотрудник ведомства наложил на автотранспортное средство арест. Меры принудительного исполнения побудили мужчину полностью рассчитаться с долгом, - рассказали в пресс службе УФССП России по Тамбовской области.

Задолженность перечислена маме малыша, текущие выплаты находятся на контроле у судебного пристава.