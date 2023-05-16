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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:29

Тамбовчанин может сесть в тюрьму на 20 лет за торговлю героином

У мужчины обнаружили крупную партию наркотика
Марина МАКОВЛЕВА
У мужчины нашли 110 грамм героина

У мужчины нашли 110 грамм героина

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля получили информацию о том, что у 35-летнего жителя Тамбова при себе могут находиться наркотики. Подозреваемый был задержан. При досмотре у него обнаружили запрещенные вещества.

- Проведенным исследованием установлено, что у задержанного был изъят героин массой 110,33 грамма, что является крупной партией. В ходе допроса полицейскими выявлено, что наркотики мужчина собирался сбывать на территории областного центра, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.